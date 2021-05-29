'Su' kavgasında kardeşini öldürdü
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'Su' kavgasında kardeşini öldürdü

'Su' kavgasında kardeşini öldürdü
Demirören Haber Ajansı / Burhan Ceyhan - Haberler | Güncel

AYDIN'ın İncirliova ilçesinde Çetin C. (59), depodan su kullanımı nedeniyle kavga ettiği kardeşi Emin C.'yi (48) av tüfeğiyle vurarak, öldürdü.

AYDIN'ın İncirliova ilçesinde Çetin C. (59), depodan su kullanımı nedeniyle kavga ettiği kardeşi Emin C.'yi (48) av tüfeğiyle vurarak, öldürdü.

Olay, dün Şirindere Mahallesi İkizdere Barajı yakınlarında meydana geldi. Arazilerinde çalışan Çetin C. ve Emin C. kardeşler, depodan su kullanımı nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşmesi sonucu Çetin C., av tüfeğiyle kardeşine ateş etti. Tüfekten çıkan saçmalarla başı ile omzundan ağır yaralanan Emin C., ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Emin C., doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Ağabey Çetin C. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı. 


'Su' kavgasında kardeşini öldürdü
'Su' kavgasında kardeşini öldürdü
'Su' kavgasında kardeşini öldürdü
'Su' kavgasında kardeşini öldürdü
'Su' kavgasında kardeşini öldürdü
'Su' kavgasında kardeşini öldürdü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burhan Ceyhan

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Üç genç kız saç saça baş başa böyle kavga etti
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