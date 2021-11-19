Su kanalında mahsur kalan büyükbaş hayvan kurtarıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Su kanalında mahsur kalan büyükbaş hayvan kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Su kanalında mahsur kalan büyükbaş hayvan kurtarıldı

Kocaeli'de su kanalında mahsur kalan büyükbaş hayvan, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılıp sahibine teslim edildi.

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'de su kanalında mahsur kalan büyükbaş hayvan, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılıp sahibine teslim edildi.

Olay, İzmit ilçesine bağlı Akmeşe Atatürk Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, büyükbaş hayvan su kanalında mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine gelen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, hayvanı mahsur kaldığı yerden kurtardı. Hayvan, kurtarılmasının ardından sahibine teslim edildi. - KOCAELİ

Su kanalında mahsur kalan büyükbaş hayvan kurtarıldı

Su kanalında mahsur kalan büyükbaş hayvan kurtarıldı

Alkollü 2 şahıs kafede tartıştıkları kişileri bıçakladı: 1 ölü, 4 yaralı

Alkollü 2 şahıs kafede tartıştıkları kişileri bıçakladı: 1 ölü, 4 yaralı

 20 yaşındaki kızın ölümünde babasına müebbet, ağabeyine ağırlaştırılmış müebbet hapis

20 yaşındaki kızın ölümünde babasına müebbet, ağabeyine ağırlaştırılmış müebbet hapis

 Beyzanur'un ölümünde davanın seyrini değiştirecek ifade! Doktor intihar ihtimalinin eledi

Beyzanur'un ölümünde davanın seyrini değiştirecek ifade! Doktor intihar ihtimalinin eledi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title