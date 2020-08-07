Su kanalında kaybolan Sezgin için 3 noktadan arama
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Su kanalında kaybolan Sezgin için 3 noktadan arama

ANTALYA'da, dün akşam serinlemek için girdiği su kanalında kaybolan Sezgin Andariman'ı (17) arama çalışmalarına, bugün 15 dalgıç katıldı.

Su kanalında kaybolan Sezgin için 3 noktadan arama
07.08.2020 12:21 | Son Güncelleme: 07.08.2020 12:25

ANTALYA'da, dün akşam serinlemek için girdiği su kanalında kaybolan Sezgin Andariman'ı (17) arama çalışmalarına, bugün 15 dalgıç katıldı. Öğle saatlerine kadar sonuç alınamayan çalışmalar, karadan, su altından ve havadan sürdürülüyor. 

Olay, dün saat 17.00 sıralarında, Kepez ilçesi Baraj Mahallesi'ndeki su kanalında meydana geldi. Yeğeniyle beraber kanal bölgesine giden Sezgin Andariman, buraya gelen başka kişiyle karşı tarafa geçmek için suya atladı. Kanal içinde yosun olduğu için diğer kişi, geri dönerken, Andariman ise akıntıya kapılarak, batmaya başladı. Andariman, akıntıya kapıldığı sırada, kıyıda bulunanlardan kendisine bir şeyler uzatmalarını istedi. Kıyıdakilerin çabası yeterli olmayınca Andariman, suya batıp çıkmaya başladı. Amcasının kaybolduğunu gören Ahmet Andariman ise hemen durumu yakınlarına haber verdi. Yakınlarının kanal bölgesine gelmesinin ardından sağlık ve polis ekiplerinden yardım istendi. Polis ve sağlık ekipleri ile deniz polisi ve Sahil Güvenlik ekiplerinin yanı sıra çevik kuvvet ekibi de bölgeye sevk edildi. Ekipler, 3 saatlik çalışmadan sonuç alamayınca havanın kararmasıyla arama çalışmalarını sonlandırdı.

ARAMALAR SABAH YENİDEN BAŞLADI

Sezgin Andariman'ı bulmak için bugün sabah erken saatlerden itibaren su kanalında yeniden arama çalışması başlatıldı. Çalışmalara Antalya Emniyet Müdürlüğü Deniz Şube Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı ve İHH İnsani Yardım Vakfı'ndan 15 dalgıç katılırken, Sahil Güvenlik helikopteriyle ise havadan destek verildi. Andariman'ın yakınlarının da takip ettiği çalışmalarda, öğle saatlerine kadar sonuç alınamadı. Yetkililer, bölgede çalışmaların karadan, su altından ve havadan devam edeceğini belirtti.


Kaynak: DHA

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