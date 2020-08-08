Su kanalında kaybolan Sezgin'i arama çalışmaları sürüyor
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Su kanalında kaybolan Sezgin'i arama çalışmaları sürüyor

ANTALYA'da, önceki gün akşam serinlemek için girdiği su kanalında kaybolan Sezgin Andariman'ı (17) arama çalışmaları sürüyor.

Su kanalında kaybolan Sezgin'i arama çalışmaları sürüyor
08.08.2020 12:23 | Son Güncelleme: 08.08.2020 12:29

ANTALYA'da, önceki gün akşam serinlemek için girdiği su kanalında kaybolan Sezgin Andariman'ı (17) arama çalışmaları sürüyor. Suyun bulanmaması için sırayla kanala giren dalgıçlar, titizlikle arama yapıyor. 

Olay, önce gün saat 17.00 sıralarında, Kepez ilçesi Baraj Mahallesi'ndeki su kanalında meydana geldi. Yeğeniyle birlikte kanal bölgesine giden Sezgin Andariman, buraya gelen başka kişiyle karşı tarafa geçmek için suya atladı. Kanalda yosun olduğu için diğer kişi geri dönerken, Andariman ise akıntıya kapıldı. Bu sırada Andariman, kıyıda bulunanlardan kendisine bir şeyler uzatmalarını istedi. Ancak kıyıdakilerin çabası yetersiz kaldı, bir süre sonra Andariman gözden kayboldu.

Ahmet Andariman, yakınlarını arayıp, amcasının kanalda kaybolduğunu söyledi. Yakınları bölgeye gelirken, sağlık ve polis ekiplerinden de yardım istendi.Polis ve sağlık ekipleri ile deniz polisi ve Sahil Güvenlik ekiplerinin yanı sıra çevik kuvvet ekibi de bölgeye sevk edildi. Dün yapılan arama çalışmalarına, havanın kararmasıyla birlikte ara verildi.

Çalışmalar, Antalya Emniyet Müdürlüğü Deniz Şube Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı ve AKUT ekibinin katılımıyla bugün sabahın ilk ışıklarıyla yeniden başladı. 15 dalgıcın katıldığı arama çalışmalarından şu ana kadar sonuç alınamadı. Yetkililer, çalışmaların karadan, su altından ve havadan devam ettiğini belirtti. 


Kaynak: DHA

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