Su kanalına yapılan temiz su takviyesi de balık ölümlerini durduramadı
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Su kanalına yapılan temiz su takviyesi de balık ölümlerini durduramadı

İhlas Haber Ajansı / ARİF KAPLAN - Haberler | Güncel

- Su kanalına yapılan temiz su takviyesi de balık ölümlerini durduramadı Binlerce balığın öldüğü kanal için yetkililer harekete geçti Manavgat'ta yaşanan balık ölümleri artarak devam ederken, Orman İşletme Müdürlüğü arazözlerinin kanala su bırakması da ölümleri engelleyemedi.

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- Su kanalına yapılan temiz su takviyesi de balık ölümlerini durduramadı

Binlerce balığın öldüğü kanal için yetkililer harekete geçti

ANTALYA - Manavgat'ta yaşanan balık ölümleri artarak devam ederken, Orman İşletme Müdürlüğü arazözlerinin kanala su bırakması da ölümleri engelleyemedi.

Dün tahliye kanalında balıkların bir çoğunun ölmesi bir bölümünün de can çekişmesi üzerine kanala su bırakılmasına rağmen balıkların öldüğü gözlendi.

Balık ölümlerinin yaşandığı bölgeye gelen Tarım İlçe Müdürü Çakal, ilgili kurumlarla görüşeceğini, balık ölümlerinin nedenini araştıracaklarını söyledi.

Bahçelievler Mahallesi çevreyolu üzerinde bulunan yağmursuyu tahliye kanalında balık ölümleri devam ediyor. Dün yaşanan ölümler ve can çekişen balıkları kurtarmak balıkların oksijen almalarını ve yeniden hayata dönmelerini sağlamak amacıyla Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler tarafından kanala su takviyesi yapılması da balık ölümlerinin önüne geçemedi.

Sabah işyerlerini açmak için gelen galerici esnafları kanalda binlerce irili ufaklı balığın öldüğünü görünce şaşkına döndü. Daha önce sadece 2 köprü arasında 100 metrelik alanda yaşanan balık ölümlerinin bu kez Sorgun ve Demokrasi Bulvarları arasında kanalın tamamında yaşandığı görüldü.

Yaklaşık 400 metre uzunluğunda bir alanda kanalın zemini tamamen balık ölüsüyle kaplanırken, az sayıda balığında suyun yüzüne çıkmak suretiyle oksijen almaya çalıştığı gözlendi.

Tarım İlçe Müdürü inceleme yaptı

Balık ölümlerinin yaşandığı bölgeye gelen Manavgat İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ömür Ozan Çakal, basın mensuplarıyla yaşanan balık ölümleri ve tahliye kanalının konumu hakkında görüş alışverişinde bulundu.Kanalda balık ölümlerinin yoğun olduğu yerleri gözlemleyen Çakal, Kanalın temizlenmesi konusunda Manavgat Belediyesi, DSİ ve diğer kurum yetkilileriyle konuya ilişkin görüşmeleri yapacaklarını, kurum olarak da balık ölümlerinin sebeplerini araştıracaklarını söyledi.

Su kanalına yapılan temiz su takviyesi de balık ölümlerini durduramadı
Su kanalına yapılan temiz su takviyesi de balık ölümlerini durduramadı
Su kanalına yapılan temiz su takviyesi de balık ölümlerini durduramadı
Su kanalına yapılan temiz su takviyesi de balık ölümlerini durduramadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ARİF KAPLAN

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