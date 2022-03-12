Şu kanalına gömülen otomobilden sağ kurtuldular

İPSALA, EDİRNE (İHA) - Edirne'nin İpsala ilçesinde otomobil ile su kanalına düşen iki kız arkadaş kazadan yara almadan kurtuldu.

Edinilen bilgilere İpsala Köprü Mahallesi'nde H.A. yönetimindeki araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak su kanalına düştü. Sürücü H.A. ve arkadaşı G.Ş., kazayı yara almadan atlattı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemenin ardından dalgıç polis ekiplerinden yardım istendi. Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışmaların ardından araçta kimsenin olmadığı belirlendi. Araçtan kendi imkanlarıyla çıkan iki kız arkadaşın evlerine gittiği tespit edildi. Olayla ilgili polisin incelemesi sürüyor.

(Mustafa Gülveren/İHA)