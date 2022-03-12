Şu kanalına gömülen otomobilden sağ kurtuldular - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şu kanalına gömülen otomobilden sağ kurtuldular

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
Şu kanalına gömülen otomobilden sağ kurtuldular

Edirne'nin İpsala ilçesinde otomobil ile su kanalına düşen iki kız arkadaş kazadan yara almadan kurtuldu.

İPSALA, EDİRNE (İHA) - Edirne'nin İpsala ilçesinde otomobil ile su kanalına düşen iki kız arkadaş kazadan yara almadan kurtuldu.

Edinilen bilgilere İpsala Köprü Mahallesi'nde H.A. yönetimindeki araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak su kanalına düştü. Sürücü H.A. ve arkadaşı G.Ş., kazayı yara almadan atlattı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemenin ardından dalgıç polis ekiplerinden yardım istendi. Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışmaların ardından araçta kimsenin olmadığı belirlendi. Araçtan kendi imkanlarıyla çıkan iki kız arkadaşın evlerine gittiği tespit edildi. Olayla ilgili polisin incelemesi sürüyor.

(Mustafa Gülveren/İHA)

Şu kanalına gömülen otomobilden sağ kurtuldular

Şu kanalına gömülen otomobilden sağ kurtuldular

Şu kanalına gömülen otomobilden sağ kurtuldular

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Tragger, İpsala, Edirne, su, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title