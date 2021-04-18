Su kanalına düşen otomobilin sürücüsü öldü

KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesinde, su kanalına düşen otomobilin sürücüsü Turan Terzi (48), hayatını kaybetti.

KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesinde, su kanalına düşen otomobilin sürücüsü Turan Terzi (48), hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Pınarbaşı Mahallesi Pınarbaşı Caddesi'nde meydana geldi. Turan Terzi yönetimindeki 06 EU 6505 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle ilk önce kaldırımdaki ağacı kökünden söktü, daha sonra su kanalına devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücü Turan Terzi'nin yaşamını yitirdiği belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Turan Terzi'nin cenazesi Elbistan Devlet Hastanesi morguna konuldu.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer KOÇ