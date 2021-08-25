Su kanalına düşen köpeği vatandaşlar kurtardı
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Su kanalına düşen köpeği vatandaşlar kurtardı

İhlas Haber Ajansı / Tuna İşleyen - Haberler | Yerel

- Su kanalına düşen köpeği vatandaşlar kurtardı Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde su kanalına düşen Golden cins köpek, vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

- Su kanalına düşen köpeği vatandaşlar kurtardı

KÜTAHYA - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde su kanalına düşen Golden cins köpek, vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

İlçenin Kavaklı Mahallesi'nde bulunan galericiler sitesi yanında, esnaflar havlama sesi duymaları üzerine çevrede araştırma yaptı. Esnaflardan Halil Çürük, köpeğin su kanalında olduğunu fark etti. Ahşap merdiven ve halat bulan Çürük ve arkadaşları, çevre sakinlerinin de yardımıyla, köpeği düştüğü yerden çıkarmayı başardı.

Köpeğin su kanalından çıkarılarak kurtarılması çevrede bekleyenlerce sevinçle karşılandı.

Su kanalına düşen köpeği vatandaşlar kurtardı
Su kanalına düşen köpeği vatandaşlar kurtardı
Su kanalına düşen köpeği vatandaşlar kurtardı
Su kanalına düşen köpeği vatandaşlar kurtardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Tuna İşleyen

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