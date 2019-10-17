Su kanalına düşen köpeği itfaiye kurtardı
Adana'nın Ceyhan ilçesinde sulama kanalına düşerek mahsur kalan köpek, itfaiye tarafından kurtarıldı.
Adana'nın Ceyhan ilçesinde sulama kanalına düşerek mahsur kalan köpek, itfaiye tarafından kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, dün akşam saat 21.30 sıralarında Ceyhan'dan Ayas yönüne giden vatandaşlar sulama kanalından sesi kontrol ettiklerinde Golden cinsi köpeğin mahsur kaldığını gördü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen Adana Büşükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, köpeği sulama kanalından çıkardı.
Arka ayağı kırık olduğu belirlenen köpek, tedavisi için hayvan barınağına götürüldü. - ADANA