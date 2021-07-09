Su kanalına düşen köpeği itfaiye ekipleri kurtardı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Su kanalına düşen köpeği itfaiye ekipleri kurtardı

Su kanalına düşen köpeği itfaiye ekipleri kurtardı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yaklaşık 5 metre derinlikteki su kanalına düşen köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yaklaşık 5 metre derinlikteki su kanalına düşen köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.

Sandıklı ilçesi Hisar Mahallesi'nde su kanalı etrafına yapılan millet bahçesi çalışmalarını yürüten işçiler su kanalında köpeği fark ederek durumu Sandıklı İtfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri merdiven yadımı ile köpeğin bulunduğu alana indi. Köpeğin ısırma tehlikesine karşı boğazından ve belinden bağlayan itfaiye ekipleri işçilerinde yardımı ile yaklaşık 1 saatlik çalışmanın sonrası köpeği su kanalından çıkarmayı başardı. Su kanalına gece düştüğü değerlendiren aç ve susuz kalarak bitkin düşen köpeğe millet bahçesi çalışmalarını yapan işçiler tarafından baret ile su verildi.

Kısa sürede kendine gelen köpek uzaklaşarak gözden kayboldu. - AFYONKARAHİSAR

Su kanalına düşen köpeği itfaiye ekipleri kurtardı
Su kanalına düşen köpeği itfaiye ekipleri kurtardı
Su kanalına düşen köpeği itfaiye ekipleri kurtardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

70 bin TL dolandırdıkları kadını ertesi gün yine dolandırmak isteyince yakalandılar
70 bin TL dolandırdıkları kadını ertesi gün yine dolandırmak isteyince yakalandılar
Meyve suyu tesisinde mide bulandıran görüntülerin ardından işletme sahibi ve 3 çalışanı gözaltına alındı
Meyve suyu tesisinde mide bulandıran görüntülerin ardından işletme sahibi ve 3 çalışanı gözaltına alındı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Fahrettin Koca Numan Kurtulmuş Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ahmet Kaya Acun Ilıcalı İbrahim Selim Orhan Gencebay
Spor Balotelli Metin Oktay Ahmet Ağaoğlu Ahmet Nur Çebi Lefter Küçükandonyadis
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Su kanalına düşen köpeği itfaiye ekipleri kurtardı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.7.2021 18:53:09. #1.14#

title