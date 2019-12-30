Su kanalına düşen köpeği itfaiye ekibi kurtardı

30.12.2019 16:38 | Son Güncelleme: 30.12.2019 16:38

Amasya'nın Suluova ilçesinde su kanalına düşen ve donmak üzere olan köpeği itfaiye ekibi kurtardı.

Maarif Mahallesi'nde su kanalına köpek düştüğünü gören vatandaşlar, durumu Suluova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekibine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ve hayvan barınağı görevlileri, su kanalında mahsur kalan köpeği kurtarmak için çalışma başlattı.

Su kanalına inen kurtarma ekibi, uzun uğraş sonucu ellerinde, ucunda ip bulunan tasma ile köpeği boğazından yakalayarak su kanalından çıkarttı.

Suluova Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'ne götürülerek sağlık kontrolünden geçirilen köpek, koruma altına alındı.

Kaynak: AA