Su kanalına düşen karaca'yı jandarma kurtardı
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Su kanalına düşen karaca'yı jandarma kurtardı

Çorum'un Dodurga İlçesi'ne bağlı Berk köyü, yakınlarındaki sulama kanalı düşen karaca jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

Su kanalına düşen karaca'yı jandarma kurtardı
29.05.2020 12:09 | Son Güncelleme: 29.05.2020 12:12

Çorum'un Dodurga İlçesi'ne bağlı Berk köyü, yakınlarındaki sulama kanalı düşen karaca jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre Berk Köyü yakınlarındaki Kızılırmak sulama kanalına düşen karaca akıntıya kapılarak sürüklenmeye başladı. Yapılan ihbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri suya attıkları ip yardımı ile karaca'yı boğulmaktan kurtardı. Su kanalından çıkartılan karaca kurulandıktan sonra yapılan kontrolde sağlık durumu iyi olduğu belirlenince doğaya salındı. - ÇORUM

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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