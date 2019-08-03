Su kanalına düşen hamile kediyi itfaiye kurtardı

HATAY'da su kanalına düşen hamile kedi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Olay, İskenderun ilçesi Meydan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, hamile bir kedi yolda yürürken Feyezan Kanalı'na düştü. Bir süre suda çırpınan kedinin sesini fark eden çevredeki vatandaşlar itfaiyeyi aradı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kedinin bulunduğu kanala merdivenle inip suda çırpınan hayvanı kurtardı. Kurtarılan hamile kedi itfaiye ekipleri tarafından salındı.

Çevredeki vatandaşların ise kurtarma çalışmasını ilgiyle izlediği görüldü.

Kaynak: DHA