Su kanalına düşen Bilal Taha'nın duran kalbi, yeniden çalıştırıldı
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Su kanalına düşen Bilal Taha'nın duran kalbi, yeniden çalıştırıldı

KONYA'nın Halkapınar ilçesinde, su kanalına düşen Bilal Taha Gözüküçük, akıntıya kapılarak yaklaşık 200 metre sürüklendi.

Su kanalına düşen Bilal Taha'nın duran kalbi, yeniden çalıştırıldı
09.08.2020 00:15 | Son Güncelleme: 09.08.2020 00:22

KONYA'nın Halkapınar ilçesinde, su kanalına düşen Bilal Taha Gözüküçük, akıntıya kapılarak yaklaşık 200 metre sürüklendi. Kanal üzerindeki elektrik santrali kapaklarına takılan Bilal Taha'yı görevliler ve vatandaşlar kurtardı. Kalbi duran ve olay yerinde bulunan bir doktor tarafından ilk müdahalesi yapılan Bilal Taha, yeniden hayata döndürülerek hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 17.00 sıralarında İvriz Mahallesi'nde, İvriz Kaya anıtının bulunduğu fındıklık mevkiindeki piknik alanı yakınından geçen kanalda meydana geldi. Ailesiyle bölgeye piknik yapmak için gelen Bilal Taha Gözüküçük kanal kenarında oyun oynarken suya düştü. Suyun akış hızıyla sürüklenmeye başlayan Gözüküçük, 200 metre suda sürüklendi. Bilal Taha Gözüküçük, elektrik santrali yükleme kapağı korkuluklarında görevliler ve vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Soğuk suda kendinden geçen Bilal Taha'ya piknik alanında bulunan doktor tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapıldı. Kalbi durduğu belirlenen Bilal'in Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri kalp masajı yaparak hayata döndürdü. Bilal Taha Gözüküçük'ün ambulansla kaldırıldığı Ereğli Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.


Kaynak: DHA

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