Su kanalına düşen at kurtarıldı - HATAY
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Su kanalına düşen at kurtarıldı - HATAY

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde su kanalına düşen at, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

02.12.2019 18:26 | Son Güncelleme: 02.12.2019 18:27
Su kanalına düşen at kurtarıldı - HATAY

'ın merkez ilçesinde su kanalına düşen at, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Karaksı Mahallesi'nde sahibinin yanından kaçan at, yol kenarındaki su kanalına düştü.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, kanal girişinin dar olması nedeniyle kapağın çevresindeki betonu kırdı.

Yaralandığı belirlenen at, beline bağlanan halatla iş makinesi yardımıyla kanaldan çıkarıldı.

Kaynak: AA

Haber Videosu: Su kanalına düşen at kurtarıldı - HATAY
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