Su kanalına düşen 2 yaşındaki çocuk öldü

Su kanalına düşen 2 yaşındaki çocuk öldü

Niğde'de su kanalına düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

05.09.2019 17:54
Su kanalına düşen 2 yaşındaki çocuk öldü

Niğde'de su kanalına düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.


Karaatlı beldesinde meydana gelen olayda 2 yaşındaki Mehmet Can Dinçsoy, dengesini kaybederek su kanalına düştü. Ailesi tarafından sudan çıkartılan küçük çocuk Çiftlik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen küçük Mehmet, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı. - NİĞDE

Kaynak: İHA
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