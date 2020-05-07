Su kanalına devrilen traktörün sürücüsü öldü
07.05.2020 15:36 | Son Güncelleme: 07.05.2020 15:39
Muğla'nın Milas ilçesinde, su kanalına devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi.
Muğla'nın Milas ilçesinde, su kanalına devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi.
Hakan Belen'in kullandığı 48 KS 551 plakalı traktör, Avşar Mahallesi Karakemer mevkisinde kontrolden çıkarak su kanalına devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri Belen'in, hayatını kaybettiğini belirledi. Belen'in cenazesi, 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Kaynak: AA