Virajı alamayan araç su kanalına böyle uçtu
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Virajı alamayan araç su kanalına böyle uçtu

İhlas Haber Ajansı / BAHADIR DEMİRÇEVİREN - Haberler | 3. Sayfa

Virajı alamayan araç su kanalına böyle uçtu Balıkesir'de ara sokaktan ana yola çıkan araç virajı alamayınca su kanalına uçtu.

Virajı alamayan araç su kanalına böyle uçtu

BALIKESİR - Balıkesir'de ara sokaktan ana yola çıkan araç virajı alamayınca su kanalına uçtu. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

Balıkesir'in merkez Altıeylül ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde ara sokaktan Beyoğlu Caddesi'ne girmek isteyen araç, yoldan çıkarak su kanalına uçtu. Ana yola çıkmadan önce duran ve sonra gaza basarak direksiyon hakimiyetini kaybeden araç yaklaşık 5 metrelik su kanalına düştü. Olay sonrasında çok sayıda polis ve itfaiye ekibi olay yerine gelirken, araçtan yaralı olarak çıkartılan 2 bayan yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Virajı alamayan araç su kanalına böyle uçtu
Virajı alamayan araç su kanalına böyle uçtu
Virajı alamayan araç su kanalına böyle uçtu
Virajı alamayan araç su kanalına böyle uçtu
Virajı alamayan araç su kanalına böyle uçtu
Virajı alamayan araç su kanalına böyle uçtu
Virajı alamayan araç su kanalına böyle uçtu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BAHADIR DEMİRÇEVİREN

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