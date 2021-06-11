Su kabaklarını sanat eserine dönüştürüyor
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Su kabaklarını sanat eserine dönüştürüyor

Su kabaklarını sanat eserine dönüştürüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Tokat'ta içi boşaltıldıktan sonra kurutulan su kabakları dekoratif ürünler haline geliyor.

Tokat'ta içi boşaltıldıktan sonra kurutulan su kabakları dekoratif ürünler haline geliyor.

Osmanlı zamanında su taşımada kullanılan kabaklar sanat eserine dönüşüyor. Evinin bodrum katını atölyeye çeviren 2 çocuk annesi Sevgi Gürses (45) el sanatı ile dikkat çekiyor. Yaz aylarında satın alarak kuruttuğu su kabaklarını tek tek işleyen Gürses, dekoratif lamba, abajur ve süs eşyası gibi ürünler yapıyor. Usta ellerde adete birer sanat eserine dönüşen su kabakları ise ilgi görüyor.

Gürses, eski çağlarda savaşlarda su kabı, bakliyat saklamak için kullanılan kabakların günümüzde dekoratif lambalara objelere dönüştürüldüğünü söyledi. Su kabaklarının birçok aşamadan geçerek ürün haline geldiğini belirten Gürses, "Su kabaklarının altını açıp içini temizliyorum. Kurutulduktan sonra desen çizerek deliyorum. Boyadıktan sonra da vernikliyorum. Son olarak elektrik aksamını içine yerleştirerek lambaya dönüştürmüş oluyoruz" dedi.

İşini çok severek yaptığını belirten Gürses, "Hobimden kazanç sağlıyorum. Bu benim için çok güzel bir şey. Su kabaklarına çok talep var. Yurt içinin yanı sıra yurt dışından talepler oluyor" diye konuştu. - TOKAT

Su kabaklarını sanat eserine dönüştürüyor
Su kabaklarını sanat eserine dönüştürüyor
Su kabaklarını sanat eserine dönüştürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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