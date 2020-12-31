Su kabaklarını aksesuara dönüştürüyor

MANİSA'da, emekli fabrika işçisi Yunus Direr (58), kendi imkanlarıyla yetiştirdiği su kabaklarını bir sanatçı titizliğiyle işleyip gece lambası ve birçok değişik aksesuara dönüştürerek, aile ekonomisine katkı sağlıyor.

MANİSA'da, emekli fabrika işçisi Yunus Direr (58), kendi imkanlarıyla yetiştirdiği su kabaklarını bir sanatçı titizliğiyle işleyip gece lambası ve birçok değişik aksesuara dönüştürerek, aile ekonomisine katkı sağlıyor.

Şehzadeler ilçesinde çalıştığı fabrikadan 9 yıl önce emekli olan evli ve 1 çocuk babası Yunus Direr, vakit geçirmek için halk eğitim merkezi tarafından düzenlenen kurslara katıldı. Sırasıyla çini, seramik ve son olarak da su kabağından lamba işlemesini öğrenen Direr, zamanla su kabağı oymacılığına olan ilgisini geliştirerek, kiraladığı bir dükkanda atölye kurdu. Mesleğin inceliklerini öğrenen Direr, kendi yetiştirdiği su kabaklarına matkapla desenler çizerek, renkli boncuklarla süsledi. İçine yerleştirdiği ampullerle de gece lambası gibi aksesuara dönüştürdü. Aldığı siparişlere yetişemeyen Direr, sattıklarıyla aile ekonomisine katkı sağlıyor.

Hobi olarak başladığı işle, emekliliği ardından meslek sahibi olduğunu dile getiren Direr, "Pandemi dolasıyla da dışarı çıkmıyorum. Atölyeme gelerek çalışmalarımı sürdürüyor, yaptığım ürünleri değerlendiriyorum. Kabağın içinin temizlenmesi, modellenmesi, boyanması ve boncuk çakılması gibi süreçleri var. Bu süreçte 1 gün içinde biten de var, 2 hafta içinde biten de. Ürünün hazırlanması yapacağımız modele göre değişiyor. Ürünlerden isteyen var. Kendi yaptığım modeller dışında siparişlere göre de çalışıyoruz. İstedikleri modeli kabak üzerine işleyerek, ürünlerimizi teslim ediyoruz" diye konuştu.

Öğrenmenin yaşı olmadığını kaydeden Direr, "Burada beni gören arkadaşlarımız şaşırıyor. Ben de yapabilir miyim diye yapmaya çalışıyorlar. Öğrenmenin yaşı yok. Çocukta, büyükte, yaşlılar da her yaştaki insanlar bunları yapabilir. Koronavirüs (Covid-19) pandemisi sebebiyle dışarıda dolaşmaktansa evde bu işleri yaparak kendimize hem kazanç elde edebiliriz hem de boş vakitlerimizi değerlendirebiliriz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ersan ERDOĞAN