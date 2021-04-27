Su kabağı fidesi dağıtımı devam ediyor
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Su kabağı fidesi dağıtımı devam ediyor

Su kabağı fidesi dağıtımı devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Alanya Belediyesi ve Alanya Kent Konseyi'nin işbirliğinde yürütülen "Alanya ve Çevresi Su Kabağı Geliştirme Projesi" kapsamında fide dağıtımı devam ediyor.

Alanya Belediyesi ve Alanya Kent Konseyi'nin işbirliğinde yürütülen "Alanya ve Çevresi Su Kabağı Geliştirme Projesi" kapsamında fide dağıtımı devam ediyor.

Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü serasında üretimi yapılan su kabağı fideleri Alanya'yı süslemeye devam ediyor. Fide dağıtımları, 28 Nisan Çarşamba günü (yarın) saat 09.30'da Konaklı Mahallesi Vatan Caddesi ve Avsallar Mahallesi Konak Caddelerinde devam edecek.

Dağıtımlar her yıl sürecek

Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Nazmi Uyar yaptığı açıklamada, su kabağı fideleri üretim ve dağıtım organizasyonunun her yıl devam edeceğini belirtti. Müdür Uyar, "Alanya'mıza özgü fidelerin çoğaltılması için çalışmalarımız aralıksız sürecek" dedi. - ANTALYA

Su kabağı fidesi dağıtımı devam ediyor
Su kabağı fidesi dağıtımı devam ediyor
Su kabağı fidesi dağıtımı devam ediyor
Su kabağı fidesi dağıtımı devam ediyor
Su kabağı fidesi dağıtımı devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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