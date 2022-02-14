Su isteme bahanesiyle eve girip, 15 bin lira için öldürmüş

FATİH, İSTANBUL (DHA) - AFYONKARAHİSAR'ın Bayat ilçesinde Hacer Evlice'nin (58) evinde boğazı kesilerek öldürülmesiyle ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden Fatih Arısoy (21) cinayeti 3 kişi planladıklarını, su isteme bahanesiyle eve girip, Evlice'nin boğazını maket bıçağıyla kestikten sonra 15 bin lira ve 1 çeyrek altını alıp kaçtığını itiraf etti.

Bayat'ta köftecilik yapan Ahmet Evlice, 25 Ocak günü saat 21.00 sıralarında sağlık ekiplerini arayıp, eve giren hırsızlar tarafından annesi Hacer Evlice'nin boğazının kesildiğini söyledi. Adrese gelen ekipler, Evlice'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Evlice'nin cenazesi, otopsinin ardından ilçe mezarlığındaki aile kabristanına defnedildi.

Şüpheliler sorgusunda Hacer Evlice'yi öldürdüklerini itiraf etti. Fatih Arısoy, Evlice'nin evine su isteme bahanesi ile girerek boğazını maket bıçağı ile kestikten sonra evdeki 15 bin lira ile 1 çeyrek altını alarak kaçtığını, Emre Kaya'nın da gözcülük yaptığını söyledi. Muhammet Çakır ise olayın plan kısmında Emre Kaya ve Fatih Arısoy ile birlikte olduğunu belirtti. Şüpheliler, sorgularının ardından İscehisar Adliyesi'ne sevk edildi.