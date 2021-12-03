Su ile dolu kuyuya düşen at kurtarıldı

MARDİN (İHA) - Mardin'de su ile dolu 2 buçuk metre derinliğindeki kuyuya düşen at itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Mardin'in Midyat ilçesine bağlı Ortaçarşı Mahallesinde 2 buçuk metre derinliğindeki su dolu bir kuyuya at düştü. Sahibinin haber vermesi üzerine yaklaşık 2 saat kuyuda kalan at, itfaiye ekiplerinin 20 dakikalık çalışması sonucunda kurtarılarak sahibine teslim edildiği öğrenildi. - MARDİN

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