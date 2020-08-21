Su içtiği sebilde içi para dolu cüzdanını unuttu, zabıta teslim etti
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Su içtiği sebilde içi para dolu cüzdanını unuttu, zabıta teslim etti

Amasya'da bir kadın su içtiği sebilde içinde emekli maaşı bulunan cüzdanını unuttu.

Su içtiği sebilde içi para dolu cüzdanını unuttu, zabıta teslim etti
21.08.2020 09:10 | Son Güncelleme: 21.08.2020 09:34

Amasya'da bir kadın su içtiği sebilde içinde emekli maaşı bulunan cüzdanını unuttu. Cüzdanı bulan Suluova Belediyesi zabıta ekipleri kadına ulaşarak cüzdanı teslim etti.

Sevinç içerisinde cüzdanını teslim almak üzere belediyeye gelen Emine Işık (54), "Zabıta ekipleri bana ulaştığında çok büyük bir sevinç yaşadım. Maaşımı yeni çekmiş ve su borcumu ödemek üzere Suluova Belediyesine gelmiştim. Malum havalar sıcak. Sebilden su içtiğim sırada cüzdanımı sebilin üzerinde unutarak gitmişim. Eve gittiğimden cüzdanımın olmadığını fark ettim ve ne yapacağımı şaşırmıştım. Sağ olsun evlatlarım bana ulaştı. Allah onlardan razı olsun, onlara çok teşekkür ediyorum" dedi.

İçinde 2 bin lira olan cüzdan, Suluova Belediyesi zabıta ekipleri Ferhat Uzun ve M. Emin Dikmen tarafından sahibine teslim edildi. - AMASYA

Kaynak: İHA

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