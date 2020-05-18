Su içmek için çoruh vadisine inen Boz Ayı böyle görüntülendi Su içmek için çoruh vadisine inen Boz Ayı böyle görüntülendi Erzurum'un İspir ilçesinde Boz ayı su içmek için Çoruh nehrine indi.

Su içmek için çoruh vadisine inen Boz Ayı böyle görüntülendi ERZURUM - Erzurum'un İspir ilçesinde Boz ayı su içmek için Çoruh nehrine indi. İspir'de Çoruh Vadisinde dağdan inen Ayı Çoruh"tan su içtikten sonra kayalıklara doğru tırmandı. Cep telefonu ile görüntülenen ayının rahat tavırlarıyla dikkat çekti. Vatandaşlar İspir'den Çoruh yolu üzerinde yalnız yürümelerinin tehlikeli olabileceğini dile getirdiler. Kaynak: İHA