Su içerken kablo düşmesiyle akıma kapılan 7 inek öldü - Haberler
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Su içerken kablo düşmesiyle akıma kapılan 7 inek öldü

Demirören Haber Ajansı / Kadir Çelik - Haberler | Güncel
Su içerken kablo düşmesiyle akıma kapılan 7 inek öldü

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, otlatılmak için dışarı çıkarılan 7 inek, su içtikleri sırada düşen elektrik kablosu nedeniyle akıma kapılarak öldü.

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, otlatılmak için dışarı çıkarılan 7 inek, su içtikleri sırada düşen elektrik kablosu nedeniyle akıma kapılarak öldü.

Olay, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Güllühüyük Mahallesi meydana geldi. Besicilik yapan Sedat Çıngı, öğle saatlerinde hayvanlarını otlatmak için ahırdan çıkardı. Çıngı'nın daha sonra sulamaya götürdüğü 7 inek, iddiaya göre suya düşen elektrik kablosu nedeniyle akıma kapılarak öldü.

Jandarmanın yaptığı incelemenin ardında ölen 7 inek iş makineleriyle kazılan çukura gömüldü.


Su içerken kablo düşmesiyle akıma kapılan 7 inek öldü

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Demirören Haber Ajansı / Kadir Çelik - Son Dakika Haberleri

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