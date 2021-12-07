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Su giderine düşen köpek kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Su giderine düşen köpek kurtarıldı

Van'ın Erciş ilçesinde su giderine düşen köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

VAN (İHA) - Van'ın Erciş ilçesinde su giderine düşen köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Alınan bilgilere göre olay, ilçenin Çubuklu Mahallesi'nde meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye giden Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Erciş Grup Amirliği ekipleri, su giderine sıkışan köpeği kurtarmak için çalışma başlattı. Yaklaşık 20 dakikalık çalışmanın ardından köpek kurtarılarak doğaya bırakıldı. - VAN

Su giderine düşen köpek kurtarıldı

Su giderine düşen köpek kurtarıldı

Su giderine düşen köpek kurtarıldı

Su giderine düşen köpek kurtarıldı

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