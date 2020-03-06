Su giderinde mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı
Haberler » 3. Sayfa » Su giderinde mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı - Haberler

Su giderinde mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, kanal içindeki giderde mahsur kalan sokak köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

06.03.2020 22:13 | Son Güncelleme: 06.03.2020 22:13
Su giderinde mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı

'nın ilçesinde, kanal içindeki giderde mahsur kalan sokak köpek, ekipleri tarafından kurtarıldı.


Yeni Mahalle 741 sokakta kanal içindeki giderden havlama sesi duyan vatandaşlar, durumu Muğla Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanlığı Fethiye Grup Amirliği ekiplerine bildirdi. Ekipler, kısa sürede olay yerine gelerek kurtarma çalışması başlattı. Uzun süre suda kaldığı belirtilen köpek, bitkin halde boynuna geçirilen kanca yardımıyla kanal içindeki giderden çıkartıldı. Uzun uğraşlar sonucu özgürlüğüne kavuşan sevimli hayvan, daha sonra bölgeden uzaklaştı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler