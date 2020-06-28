Su gideri boruları için kolonları delinen 50 yıllık bina mühürlendi
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Su gideri boruları için kolonları delinen 50 yıllık bina mühürlendi

İZMİT'in Karabaş Mahallesi'nde 4 katlı olan ve bodrum katındaki kolonlar delinerek, su gideri borusu geçirilen 50 yıllık bina, İzmit Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü'nce mühürlendi.

Su gideri boruları için kolonları delinen 50 yıllık bina mühürlendi
28.06.2020 15:54 | Son Güncelleme: 28.06.2020 15:58

İZMİT'in Karabaş Mahallesi'nde 4 katlı olan ve bodrum katındaki kolonlar delinerek, su gideri borusu geçirilen 50 yıllık bina, İzmit Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü'nce mühürlendi. 

İzmit'e bağlı Karabaş Mahallesi Hafız Binbaşı Caddesi üzerindeki 4 katlı binanın bodrum katında dükkan yapmak için başlatılan çalışma sırasında 3 kolon delinerek, içinden su gideri boruları geçirildi. Müteahhit firma tarafından bodrum katta yapılan çalışmalarda hasar oluşması nedeniyle tedirgin olan, binada ofisi bulunanlar, İzmit Belediyesi'ne inceleme için talepte bulundu. Müteahhit firmadan binanın sağlamlığına dair rapor talep eden İzmit Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü, raporların sunulmaması üzerine 50 yıllık binayı tedbir amacıyla mühürledi. Müteahhit firmaya yönelik para cezası uygulandı. 

Binada yapılan denetimler sonucu 'taşıyıcı kolonlar' olarak bilinen betonarme yapı üzerinde izinsiz olarak delikler açıldığı tespit edildi. İzmit Belediyesi yetkilileri tarafından binanın bu gerekçeyle mühürlendiği, yapılacak teknik inceleme ve hazırlanacak raporların ardından bina ile ilgili durumun tekrar değerlendirileceği belirtildi. 

Kaynak: DHA

Manşet

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