Su faturasından nasıl tasarruf yapabiliriz? Su tasarruf yolları nedir? Koronavirüs nedeniyle evde olanlara su tasarruf yöntemleri! Evde su tasarrufu!
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Su faturasından nasıl tasarruf yapabiliriz? Su tasarruf yolları nedir? Koronavirüs nedeniyle evde olanlara su tasarruf yöntemleri! Evde su tasarrufu!

Koronavirüs nedeniyle herkes evlere çekildi, özellikle bu dönemde sürekli evde bulunmak çok fazla su ve güç tüketimine neden oldu. Maalesef faturalarımız kabarık gelebilir. Peki ufak tedbirlerle nasıl su tasarruf yapabiliriz?

02.04.2020 16:17 | Son Güncelleme: 02.04.2020 16:17
Su faturasından nasıl tasarruf yapabiliriz? Su tasarruf yolları nedir? Koronavirüs nedeniyle evde olanlara su tasarruf yöntemleri! Evde su tasarrufu!

Dünyayı kasıp kavuran salgın hastalık nedeniyle hepimiz evlerimize çekilmek durumunda kaldık. Bütün aile bireylerinin evde olması nedeniyle fazla su tüketimi faturalandırmaanlamındabizleri sıkıntıya sokabilir. Peki ufak tedbirler ve küçük müdehaleler ile nasıl su tasarrufu yapabiliriz? Faturamızı nasıl indirebiliriz?

SU FATURASINDA TASARRUF YÖNTEMLERİ

Evde harcanan suların yüzde 10'u mutfakta kullanılmaktadır.

Sıcak su termostat ayarının çok yüksek olmamasına özen göstermeliyiz. Aşırı derecede ısınmış olan suyu soğuk suyla ılıtmaya çalışmak israf oalcaktır.

Sıcak su borularını yalıtkan malzemeyle kaplı olması gerekli. Böylelikle boruların ısınmasını beklerken musluğu açık tutarak suyu ziyan etmemiş oluruz.

Elde yıkamadan daha fazla enerji ve su tasarrufu sağyan bir bulaşık makineniz varsa makinenin tam dolmasını bekledikten sonra çalıştırınız.

Sebze ve meyvelerinizi bir kap suda yıkamalıyız. Böylelikle musluk altında yıkamaktan daha az su harcamış oluruz.

Bulaşık yıkarken suyu aslaaçık bırakmayın. Bir kaba deterjanlı suyu diğer bir kaba ise durulama suyunu koyarak yıkama yapınız.

Makarna, haşlanmış sebze vs. yaptığınız zaman suyunu asla dökmeyin. Bu su ile sağlıklı bir çorba yapabilirsiniz, çorba suyu olarak kullanabilirsiniz.

Su faturasından nasıl tasarruf yapabiliriz? Su tasarruf yolları nedir? Koronavirüs nedeniyle evde olanlara su tasarruf yöntemleri! Evde su tasarrufu!
EVDE SU TASARRUFU

Evde harcadığımız suyun % 15-20'si çamaşır yıkarken harcanır.

Çamaşır makinesini tamamen dolduğunda çalıştırın. Bu şekilde, her yıkamada 10 litreye kadar su tasarruf edilebilir.

Çamaşır makinesi alırken A ve üstü enerji sınıfındaki makineleri tercih ederseniz sadece enerjiden değil sudan da tasarruf etmiş olursunuz. Bazı makineler yıkamaya göre 76 litreye kadar su tasarrufu yapabilir.

Evde en çok su banyoda harcanmaktadır. Günlük harcamamızın yüzde 40'ı banyodandır.

Banyoda su tasarrufunun en kolay ve iyi yolu suyu tasarruflu kullanan duş başlığı ve sifon'dur.

Duşunuzun süresini azalttığınız her dakika başına ayda 570 litre su tasarrufu edilebilir. Duşta fazla vakit geçirmeyin.

Sifonunuzun gövdesine 1 litrelik bir pet şişe koyarak her sifonu çektiğinizde 1 litre su tasarrufu yapılabilir.

Dişinizi fırçalarken suyu kapatırsanız, 4 kişilik bir ailede aylık olarak 160 damacana su, yani 3040 litre su tasarrufu yapılabilir.

umut.guner@haberler.com - Umut Güner
Umut Güner
umut.guner@haberler.com
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