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Su faturası nasıl düşürülür! Su faturasını düşürmek için ipuçları!

Su faturasının yüksekliğinden şikayetçiyseniz ya da su faturasından daha fazla tasarruf etmenin yollarını arıyorsanız, neler yapmanız gerektiğini sizinle paylaşıyoruz.

Su faturası nasıl düşürülür! Su faturasını düşürmek için ipuçları!
22.05.2020 16:25 | Son Güncelleme: 22.05.2020 16:29

Su faturanızın çok gelmesinden şikayetçiyseniz bu önerilerle tasarruf sağlayabilirsiniz. İşte su faturasını düşürmek için yapabilecekleriniz... İşte, su faturasını düşürmek için ipuçları!

KAÇAK VAR MI?

Sifonlar, su faturasını en çok yükselten etkenlerden biridir. Sifonda su kaçağı olup olmadığını kontrol etmelisiniz. Su tüketen bütün tesisatları kontrol etmeniz gerekiyor. Musluk da bozuk olabilir. Damlatan musluklar zamanla size ciddi oranda maliyet oluşturur. Damlatan musluk varsa onarmalısınız. Muslukların tazyikli şekilde değil, çeşitli aparatlarla kontrol altına alarak orta ayarda su akıtmasını sağlayın. Bu, ciddi oranda su tasarrufu yapmanızı sağlayacaktır.

Su faturası nasıl düşürülür! Su faturasını düşürmek için ipuçları!

MAKİNELER TAM DOLU MU?

Evde en çok su harcayan eşyaların başında çamaşır makinesi ve bulaşık makinesi gelmektedir. Dolayısıyla çamaşır ve bulaşık makinelerinin kullanımını minimize etmek, su tüketiminde büyük tasarruf sağlayacaktır. Çamaşır makineniz tam dolmadan çalıştırmayın.Elde bulaşık yıkamak yerine bulaşık makinesi kullanımı su tasarruf sağlar. Ancak makineyi tam dolmadan açmak tasarruf ettiğiniz suyun tüketimi demektir. O yüzden bulaşık makinesini de tam dolmadan çalıştırmayın.

Su faturası nasıl düşürülür! Su faturasını düşürmek için ipuçları!

BANYODA KEYİF YAPMAYIN

Banyonun havuz ya da deniz olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Hem küveti hem de duşu kullanıyorsanız bir de uzun süre banyoda kalıyorsanız, ay sonu gelen su faturası, banyo keyfinizi can sıkıcı bir duruma dönüştürebilir. Küvette de duşu kullanarak bir seferde 200 litre su harcamış olacaksınız. 200 litre suyu bu kadar keyfi olarak kullanmak size biraz pahalıya patlayabilir. O nedende banyo süresini ideal sürenin dışına çıkarmamaya çalışın.

Su faturası nasıl düşürülür! Su faturasını düşürmek için ipuçları!

DİŞLERİ FIRÇALARKEN

Farkında olmadan su kaybı yaşanan bir konu da diş fırçalamadır. Dişleri fırçalarken suyu açık bırakmak ciddi oranda su israfı oluşturmaktadır. Hem çevreye hem de faturaya zarar veren bu durumu engellemek için diş fırçalarken musluğu kapatmak yeterlidir.

Su faturası nasıl düşürülür! Su faturasını düşürmek için ipuçları!

YAĞMUR SUYUNU BİRİKTİRİN

Balkonunuzda ya da açık havayı gören alanlarınızda birkaç adet kova bulundurun. Bu kovalarla yağmur suyunu biriktirerek saksılarınızdaki bitkileri sulayabilirsiniz.

Su faturası nasıl düşürülür! Su faturasını düşürmek için ipuçları!

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