Su faturaları yeniden dizayn edildi

Yapılan bu değişiklik sayesinde vatandaşlar ödediği paranın nereye gittiğini daha net bir şekilde görebilecek.

Manisa Su Ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, su faturaları ile birlikte KDV, ÇTV ve Katı Atık Yönetim Sistemi Ücretini de vatandaşlardan tahsil ediyor. MASKİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, alınan hizmet ücretleri ve vergilerin vatandaşlar tarafından daha kolay anlaşılabilir olması için su faturalarında dizayn değişikliğine gidildiği belirtildi. Yapılan açıklamada, "İdaremizce su faturalarıyla vatandaşlarımızdan tahsil ettiğimiz KDV'nin tamamı devlete, ÇTV'nin yüzde 20'si Büyükşehir Belediyesine, yüzde 80'i ilçe belediyelerine, Katı Atık Yönetim Sistemi Ücretinin tamamı da ilçe belediyelerine aktarılıyor. Su faturalarının yeni dizaynı ile Büyükşehir Belediyesinin ve MASKİ Genel Müdürlüğümüzün aldığı ücret kalemleri ile ilçe belediyelerinin aldığı ücret kalemleri birbirinden ayrılarak her kurumun aldığı pay açık bir şekilde görülecek. Bu çalışmayı yapmamızın nedeni, vatandaşlarımızın ödediği paraların nereye gittiğini açık bir şekilde görmesi içindir. Katı Atık Toplama ve Bertaraf bedeli, sosyal medyada da sürekli olarak karşımıza çıkan 'vergi' değil, çöplerin toplanması ve bertarafına yönelik olarak alınan hizmet bedelidir" ifadelerine yer verildi.

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