Su Elçileri Yollarda ekibi Sinop'ta
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Su Elçileri Yollarda ekibi Sinop'ta

İhlas Haber Ajansı / Ünsal Karka - Haberler | Yerel

- Su Elçileri Yollarda ekibi Sinop'ta Su ile çevre konusuna dikkat çekmek ve suya önem veren bir nesil oluşturmak amacıyla illeri dolaşan Su Elçileri Yollarda ekibi Sinop'a gelerek çocuklar ve gençlere yönelik etkinlikler gerçekleştirdi.

- Su Elçileri Yollarda ekibi Sinop'ta

SİNOP - Su ile çevre konusuna dikkat çekmek ve suya önem veren bir nesil oluşturmak amacıyla illeri dolaşan Su Elçileri Yollarda ekibi Sinop'a gelerek çocuklar ve gençlere yönelik etkinlikler gerçekleştirdi.

İskele Meydanı'nda konuşlandırılan ve içindeki eğitim materyalleriyle çocuklara suyun öneminin anlatıldığı tır için açılış töreni gerçekleştirildi.

Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, "Günümüzün en büyük sorunlarından bir tanesi sağlıklı gıda ve temiz su. Bu anlamda gelecekte su bugünkünden çok daha değerli olacak. Bu projeyle çocuklarımız gelecek kuşaklarımızı su kullanımı konusunda uyararak belki dünyayı kurtarmak anlamında önemli bir adımı da atmış oluyoruz" dedi.

Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, "Küresel ısınmayla beraber su kaynaklarımızda azalmalar var. Su kaynakları daha derinlere doğru iniyor. Onun için suyu çok ekonomik kullanmak zorundayız. Bunun için diyorum ki Sinop suyuna sahip çık. Suyunu koru. Suları tasarruflu kullanalım. Su hem sulamada hem de içme suyunda çok önemli. Bu yüzden hem çocuklarımızın hem de büyüklerimizin suyumuza sahip çıkması lazım" çağrısını yaptı.

Sinop İl Emniyet Müdürü Cahit Şahin ve İl Jandarma Komutanı J. Alb. Hakan Başakçı'nın da katılımıyla kurdele kesildi. Devlet Su İşleri 74. Şube (Sinop) Müdürü Murat Lütfü Güldoğan, "Su elçileri 19 Mayıs 1919'da Atatürk'ün ilk çıktığı yer olan Samsun'dan yola başladı. Bu anlamda da önemli bir mesajla başladı. 3 durağı Sinop oldu. Çocuklara temiz bir çevre bırakmak gibi bir sorumluluğumuz var. Onlara bu bilinci de kazandırmamız gerekiyor. Devlet Su İşleri biliyorsunuz su kaynakları konusunda önemli çalışmalar gerçekleştiriyor. Ama bu su kaynaklarını temiz tutmak israf etmeden kullanmakta her bir bireyin bu anlamda görevi. Son zamanlara baktığımızda çocuklar bu anlamda çok daha bilinçli. Bu gibi çalışmaların da inşallah geleceğimiz olan çocuklara yaşanabilir bir çevre kullanılabilir su kaynakları bırakma noktasında önemli olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

2 gün kalacak tır çocuklar için etkinlikler yapmaya başladı. Yoğun ilgiyle karşılaşıldı.

Su Elçileri Yollarda ekibi Sinop'ta
Su Elçileri Yollarda ekibi Sinop'ta
Su Elçileri Yollarda ekibi Sinop'ta
Su Elçileri Yollarda ekibi Sinop'ta

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ünsal Karka

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