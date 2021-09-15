Su Elçileri Derneğinin 'çevre ve su' bilinçlendirme tırı Niğde'de çocuklarla buluşturuldu - Haberler
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Su Elçileri Derneğinin "çevre ve su" bilinçlendirme tırı Niğde'de çocuklarla buluşturuldu

AA / Abdullah Özkul - Haberler | Güncel
Su Elçileri Derneğinin

Su Elçileri Derneğince çevre ve su konularında bilinçlendirme yapılması amacıyla oluşturulan mobil tır, Niğde'ye ulaştı.

Su Elçileri Derneğince çevre ve su konularında bilinçlendirme yapılması amacıyla oluşturulan mobil tır, Niğde'ye ulaştı.

"Temiz Su, Yeşil Vatan" sloganıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nı başlattığı Samsun'dan yola çıkan tır, Cumhuriyet Meydanı'na konuşlandırıldı. İçindeki eğitim materyalleriyle çocuklara suyun öneminin anlatıldığı tır ziyarete açıldı.

Açılışa Vali Yılmaz Şimşek, AK Parti Niğde Milletvekili Yavuz Ergun, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı.

Su Elçileri Derneği Genel Başkanı Özgür Aydıncak, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'de illeri gezerek çocuklara suyu kirletmeden kullanmaları gerektiğini anlatamaya çalıştıklarını söyledi.

Suyun bütün toplumlarda olduğu gibi Türkiye için de çok kıymetli olduğuna dikkati çeken Aydıncak, "Su kaynaklarımıza en iyi şekilde bakmamız ve korumamız gerekiyor. Çocuklara da bu bilinci aşılamamız çok önemli. Şimdiye kadar yetişkinlere anlatmaya çalışıyorduk ama yetişkinlerden ne yazık ki çocuklardan aldığımız verimi alamıyoruz. Çocuklar yetişkinlerden daha çok suya sahip çıkmaya devam ediyor." ifadesini kullandı.

İklim değişikliğinden Türkiye'nin de etkileneceğine işaret eden Aydıncak, kar yükünün yavaş yavaş azaldığını ve 2100'ün sonlarına doğru deniz seviyesinin yaklaşık 2 metre yükseleceğini öne sürdü.

AA / Abdullah Özkul - Son Dakika Haberleri
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Haber: Su Elçileri Derneğinin 'çevre ve su' bilinçlendirme tırı Niğde'de çocuklarla buluşturuldu - Haberler
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