Su Elçileri Derneğince oluşturulan mobil tır Amasya'da çocuklarla buluşturuldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Su Elçileri Derneğince oluşturulan mobil tır Amasya'da çocuklarla buluşturuldu

Su Elçileri Derneğince oluşturulan mobil tır Amasya'da çocuklarla buluşturuldu
Anadolu Ajansı / Cihan Okur - Haberler | Güncel

Su Elçileri Derneğince çevre ve su konularında bilinçlendirme yapılması amacıyla oluşturulan mobil tır, Amasya'ya ulaştı.

Su Elçileri Derneğince çevre ve su konularında bilinçlendirme yapılması amacıyla oluşturulan mobil tır, Amasya'ya ulaştı.

Yavuz Selim Meydanı'nda konuşlandırılan ve içindeki eğitim materyalleriyle çocuklara suyun öneminin anlatıldığı tırın açılışı törenle yapıldı.

Vali Mustafa Masatlı, burada yaptığı konuşmada, son yıllarda su yönetimiyle ilgili çok önemli proje yatırımlarının hayata geçirildiğini söyledi.

Suyun insan ve diğer canlılar için hayati bir kavram olduğuna işaret eden Masatlı, "84 milyon insanımız, başta çocuklarımız olmak üzere su kaynaklarımızı korumak, temiz olarak geleceğe aktarmak ve iyi yönetmek zorundayız. Dolayısıyla başta çocuklarımız olmak üzere her kesimden insanlarımızın su kaynaklarımızın değerini bilip bunun bize bir miras değil emanet olduğunu unutmaması gerekiyor. Bu yüzden bu tırda çocuklarıma verilecek eğitimin son derece önemli olduğunu düşünüyorum." dedi.

Belediye Başkanı Mehmet Sarı ise su kaynaklarının kıymetinin bilinmesi ve suyun insanlık için ne kadar değerli olduğunun çocuklara anlatılmasının çok önemli olduğunu belirterek, "Her şey gelecek nesillere temiz su, yeşil vatan bırakmak için. Bütün gayretimiz ve çalışmalarımız buna yöneliktir. Yaşadığımız şehri, kaynaklarımızı korumak ve gelecek nesillere yaşanabilir bir çevre bırakmak hepimizin onlara karşı olan borcudur. Sadece gelecek nesillere değil, vatanımıza olan borcumuzdur. Bu hassasiyetle yaşamayı, hemşehrilerimize kaynaklarımızı kullanırken hassas davranmalarını tavsiye ediyorum." ifadesini kullandı.

DSİ 73. Şube Müdürü Turgut Yorulmaz da çevre ve su bilincinin oluşturulması amacıyla yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Daha sonra Su Elçileri Derneği Genel Başkanı Özgür Aydıncak tarafından Vali Masatlı ve Başkan Sarı'ya "su elçileri kahramanlık beratı" sunuldu.

Açılışı yapılan 2 gün Amasya'da kalacak mobil tırda çocuklara suyun tasarruflu ve bilinçli kullanılması yönünde eğitici bilgiler verilecek.

Su Elçileri Derneğince oluşturulan mobil tır Amasya'da çocuklarla buluşturuldu
Su Elçileri Derneğince oluşturulan mobil tır Amasya'da çocuklarla buluşturuldu
Su Elçileri Derneğince oluşturulan mobil tır Amasya'da çocuklarla buluşturuldu
Su Elçileri Derneğince oluşturulan mobil tır Amasya'da çocuklarla buluşturuldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Okur

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Ziya Selçuk Sedat Peker Kemal Kılıçdaroğlu Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı
Magazin Beren Saat Hazal Kaya Kenan Doğulu Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Ozan Tufan Fatih Terim Burak Yılmaz Okay Yokuşlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Su Elçileri Derneğince oluşturulan mobil tır Amasya'da çocuklarla buluşturuldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.6.2021 16:17:47. #1.15#

title