Su Döşen şelalesinin turizme kazandırılması isteniyor Eskişehir'in Seyitgazi ilçesine bağlı Göcenoluk Mahallesi'nde doğal güzelliği ile görenleri hayran bırakan şelalenin turizme kazandırılması isteniyor.

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesine bağlı Göcenoluk Mahallesi'nde doğal güzelliği ile görenleri hayran bırakan şelalenin turizme kazandırılması isteniyor.

Kayalar arasındaki şelale adeta keşfedilmeyi beklerken, mahalle sakinleri, söz konusu bölgenin turizme açılmasını istiyor.

Mahalle sakinleri, 'Su Döşen' ismini verdikleri şelalenin doyumsuz güzelliğinin bir an önce insanların istifadesine sunulmasını gerektiğini belirttiler.

Mahallenin göç nedeniyle boşaldığını, sadece yaşlıların yaşadığı bir mahalle haline geldiğini anlatan vatandaşlar, gençlerin mahallenin tarihi ve doğal güzellikleri hakkında fazla bilgiye sahip olmadığını dile getirdiler.

Vatandaşlar, bölgede Frig kaya mezarları ile Roma ve Bizans yerleşimlerinin de bulunduğunu belirttiler. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA