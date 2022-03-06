Su dolu kuyuya düşen tavuğu AKUT kurtardı

BODRUM, MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde kuyuya düşen tavuk, AKUT ekiplerince kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Bodrum'un Bitez Mahallesi'nde bir vatandaşın tavuğu su kuyusuna düştü. Tavuğu kendi imkanları ile kurtarmaya çalışan vatandaş, başarılı olamayınca Arama Kurtarma Derneği AKUT'tan yardım istedi. Bölgeye giden gönüllüler, ip teknikleri kullanarak kuyuya indi. Kuyudan alınan tavuk, sahibine teslim edildi. Tavuğun sahibi AKUT gönüllülerine teşekkür etti. - MUĞLA