Su dolu kuyuya düşen ineği itfaiye kurtardı
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Su dolu kuyuya düşen ineği itfaiye kurtardı

Van'ın Gürpınar ilçesinde su dolu kuyıya düşen inek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

08.12.2019 10:59 | Son Güncelleme: 08.12.2019 11:04
Su dolu kuyuya düşen ineği itfaiye kurtardı

'ın ilçesinde su dolu kuyıya düşen inek, ekipleri tarafından kurtarıldı.


Edinilen bilgiye göre olay, Gürpınar ilçesinde meydana geldi. Su dolu kuyuya bir ineğin düştüğü ihabarı alan Van Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanlığı'na bağlı Gürpınar Grup Amirliği ekipleri olay yerine sevk edildi. Ekipler, çevre sakinlerinin de yardımı ile yaklaşık yarım saatlik çalıma sonucu ineği düştüğü su dolu kuyudan çıkarıp sahibine teslim ettiler. - VAN

Kaynak: İHA
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