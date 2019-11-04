Su dolu çukurda boğulan 2 kardeşe ilişkin davada hapis cezası

04.11.2019 15:44

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, inşaat alanındaki su dolu çukura düşen 2 kardeşin ölümüne ilişkin 7 sanığın yargılandığı davada karar çıktı.

İzmir 9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Mustafa Kar ile sanık avukatları ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Müjgan Bilgen Özen katıldı.

Sanık Mustafa Kar'ın avukatı, müvekkilinin herhangi bir suç işleme kastının olmadığını savundu.

Olaydan önce aşırı yağmur yağdığını ifade eden avukat, "Afet nitelikte bir durum olduğu ve bunun dikkate alınması gerektiğini düşünüyoruz. Bu bölgede çadırda yaşayan aileler olduğu kesindir. Fakat önlem alınmadığı iddialarını kabul etmiyoruz." diye konuştu.

Sanık Mustafa Kar ise "Bu olaydan dolayı büyük üzüntü duydum. Suçsuzum, beraatime karar verilmesini talep ediyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, bir inşaat firmasının saha sorumlusu Mustafa Kar'a 5 yıl, yine başka bir inşaat firmasının saha sorumlusu Zeynel Dalgıç'a da 4 yıl 2 ay hapis cezası verdi.

Diğer sanıklar D.B, M.B, Ç.A, A.D. ve C.B'nin beraatlerine hükmedildi.

Mahkeme ayrıca ceza alan 2 sanığın, "kendisinden beklenen dikkat ve özen yükümlülüğünü yerine getirmeyen davranışı" için mesleklerinin icrasını infazdan sonra 2 yıl süreyle yasaklanmasına karar verdi.

Bu arada heyet, anne Fatma Tencirlioğlu'nun da "tali kusurlu" olduğunun belirlendiğini bildirerek, hakkında soruşturma yürütülüp kamu davasının açılmasını istedi.

Olay

İzmir'in Karabağlar ilçesi Uzundere semtinde çadırda yaşayan Ali (5) ve ağabeyi Yusuf Tencirlioğlu (8), 14 Ocak 2018 tarihinde inşaat çalışmasının devam ettiği alanda yağmur suyuyla dolan yaklaşık 2 metre derinliğindeki çukurda boğulmuştu.

Kaynak: AA