Su Deposundan Düşen Kadın Hayatını Kaybetti

Su Deposundan Düşen Kadın Hayatını Kaybetti

Samsun’da su deposunun üzerinden düştüğü iddia edilen kadın tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Su Deposundan Düşen Kadın Hayatını Kaybetti

Samsun'da su deposunun üzerinden düştüğü iddia edilen kadın tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Düzören Mahallesin'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, su deposunun üzerinden düştüğü iddia edilen Hayriye Dinç (54), ağır yaralandı. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Hayriye Dinç, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

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