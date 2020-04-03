Su deposuna yanık yağ karıştığını fark eden aza, mahalleliyi zehirlenmekten kurtarmış
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Su deposuna yanık yağ karıştığını fark eden aza, mahalleliyi zehirlenmekten kurtarmış - Haberler
Çaybaşı, Sudan, Güncel

Su deposuna yanık yağ karıştığını fark eden aza, mahalleliyi zehirlenmekten kurtarmış

ORDU'nun Çaybaşı ilçesi Köklük Mahallesi'nde, içme suyu deposuna dökülen maddenin yanık yağ olduğu belirlendi.

03.04.2020 15:39 | Son Güncelleme: 03.04.2020 15:39
Su deposuna yanık yağ karıştığını fark eden aza, mahalleliyi zehirlenmekten kurtarmış

 

ORDU'nun Çaybaşı ilçesi Köklük Mahallesi'nde, içme suyu deposuna dökülen maddenin yanık yağ olduğu belirlendi. Durumu ilk fark eden mahallenin azası Ramazan Kırdar'ın, su deposunun vanalarını kapatarak olası bir zehirlenme vakasını önlediği ortaya çıktı.Çaybaşı ilçesine bağlı 352 haneli, bin 500 nüfuslu Köklük Mahallesi'nde içme suyu şebekesinde kirlilik fark edenler, Ordu Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (OSKİ) ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine mahalleye ekipler sevk edildi. Halk sağlığı ekiplerince su kalite parametreleri ölçülen depoda içme suyunun bulanıklık, renk ve koku açısından standart değerlere uygun olmadığı tespit edildi. Depo tahliye edilerek, mahalleye su akışı kesildi. Depoda temizlik çalışması da başlatıldı.Sudan numune alan ekiplerin yaptığı incelemede, depoya dökülen maddenin yanık yağ olduğu belirlendi. MAHALLELİYİ FACİADAN KURTARDISuda deposuna yanık yağın aktığını ilk fark eden aza Ramazan Kırdar'ın vanaları kapatarak olası bir zehirlenme vakasının önüne geçtiği ortaya çıktı. Mahalleliyi zehirlenmekten kurtaran, Kırdar, 'Ben sabah usta yanına gidiyordum, yolda bir maddenin aktığını gördüm, Sonra yukarıya su deposunun olduğu yere gittim. Olayı fark edince muhtarı arayıp bilgilendirdim. Vatandaşların sabah kalkma vaktiydi. Evlerde su içmesinler, zehirlenmesinler diye su vanalarını kapadım. Hayvanlarımız da bu sudan içiyordu. Ekipler gelene kadar burada bekledim, bir yere ayrılmadım. 15 senedir bir amcamızın yanında suculuk yaptım. Zaman zaman su boruları hava yaptığında buraya gelip tamir ediyordum. Jandarma ve OSKİ görevlileri geldi inceleme yaptı. Vatandaşım hasta olacaktı, mahallemizde karantinaya alınacaktı, bunu önledik' şeklinde konuştu.'BÖYLE AHLAKSIZLIK, BU BÖLGEDE DUYULMADI'Köklük Mahallesi Muhtarı Hasbi Som ise olayı gerçekleştirenlere tepki göstererek, 'Mahallemizin üçte ikisi buradaki depodan sağlanan sudan faydalanıyor. 1 Nisan sabahı buna hainler tarafından yanık yağ dökülüyor. Mazot şeklinde tahliye borusundan akan suyu kanalda mahallemizin azası görüyor. Azam beni aradı 'Muhtarım sudan mazot akıyor' dedi. Hemen gitti, depodaki su vanalarını kapattı. Bunun ardından durumu jandarmaya bildirdik. Kimin tarafından yapıldığı meçhul, henüz bilinmiyor. Bu kabullenilecek bir şey değil. Bu kadar ahlaksızlık bu bölgede şimdiye kadar hiç duyulmadı? dedi.Murat Kırdar ise, olayı duyunca hemen evde borudaki suyu boşa akıttıklarını ve tahliye ettiklerini belirterek, üzüntülü olduklarını söyledi.OSKİ ekiplerinin su deposunu temizlemesinin ardından evlere kontrollü olarak tekrar su verilmeye başlandı.

Jandarma ekipleri, içme suyu deposuna yanık yağı döken kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.


Kaynak: DHA

Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

SGK tek tek açıkladı! İşte prim ödeme süreleri ertelenen sektörler Haberler
SGK tek tek açıkladı! İşte prim ödeme süreleri ertelenen sektörler
Araç sahipleri dikkat! Dün indirim yapılan benzine bugün de zam geldi Haberler
Araç sahipleri dikkat! Dün indirim yapılan benzine bugün de zam geldi
Satışları yüzde 100 artınca dükkanın camına 'Aşı bulunur' yazısı astı Haberler
Satışları yüzde 100 artınca dükkanın camına "Aşı bulunur" yazısı astı
Her saniyesi korkunç! İtalya'da bir hastane cansız bedenlerle doldu Haberler
Her saniyesi korkunç! İtalya'da bir hastane cansız bedenlerle doldu
Özel izin alıp herkes bu kentimize akın ediyor! Kuyruğun ucu bucağı yok Haberler
Özel izin alıp herkes bu kentimize akın ediyor! Kuyruğun ucu bucağı yok
Karantinadan kaçanlar 'aranan-kayıp' listesine eklenecek Haberler
Karantinadan kaçanlar "aranan-kayıp" listesine eklenecek
Soylu'nun talimatını verdiği 65 yaş üstü yasağının fikir babası Mansur Yavaş'mış
Soylu'nun talimatını verdiği 65 yaş üstü yasağının fikir babası Mansur Yavaş'mış
Son Dakika: Diyanet: Her hafta bir camide temsilen cuma namazı kılınacak
Son Dakika: Diyanet: Her hafta bir camide temsilen cuma namazı kılınacak
Hakan Aygün sosyal medyadaki 'Ey IBAN edenler' paylaşımı sebebiyle teknesinde gözaltına alındı
Hakan Aygün sosyal medyadaki "Ey IBAN edenler" paylaşımı sebebiyle teknesinde gözaltına alındı
Koronavirüs salgını önlemlerine aykırı yolcu taşıyan minibüs trafikten men edildi
Koronavirüs salgını önlemlerine aykırı yolcu taşıyan minibüs trafikten men edildi
Fatih Terim, sosyal medyada hakaret eden üç kullanıcı hakkında suç duyurusunda bulundu
Fatih Terim, sosyal medyada hakaret eden üç kullanıcı hakkında suç duyurusunda bulundu
Yüzlerce otobüs koronavirüs salgını sebebiyle Yenikapı miting alanını doldurdu
Yüzlerce otobüs koronavirüs salgını sebebiyle Yenikapı miting alanını doldurdu
Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden 8 aylık hamile kadının bebeği de kurtarılamadı
Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden 8 aylık hamile kadının bebeği de kurtarılamadı
Türk bilim insanları koronavirüsü 15 saniyede öldüren cihaz tasarladı
Türk bilim insanları koronavirüsü 15 saniyede öldüren cihaz tasarladı
Almanya Başbakanı Merkel'in koronavirüs karantinası sona erdi
Almanya Başbakanı Merkel'in koronavirüs karantinası sona erdi
Erzurum'da koronavirüs nedeniyle 3 veya daha fazla kişinin yan yana dolaşması yasaklandı
Erzurum'da koronavirüs nedeniyle 3 veya daha fazla kişinin yan yana dolaşması yasaklandı
Emekliler bayram ikramiyelerini tahsis numarasının son rakamına göre 7-11 Nisan tarihlerinde alacak
Emekliler bayram ikramiyelerini tahsis numarasının son rakamına göre 7-11 Nisan tarihlerinde alacak
İmamoğlu'ndan Erdoğan'a 'kampanya' cevabı: İBB devletin ta kendisidir
İmamoğlu'ndan Erdoğan'a "kampanya" cevabı: İBB devletin ta kendisidir
Son dakika: Bakan Pekcan: Haksız fiyat artışı nedeniyle 7 bin 400 firma inceleme altında
Son dakika: Bakan Pekcan: Haksız fiyat artışı nedeniyle 7 bin 400 firma inceleme altında
Son dakika: Selahattin Demirtaş için koronavirüs sebebiyle tahliye başvurusu yapıldı
Son dakika: Selahattin Demirtaş için koronavirüs sebebiyle tahliye başvurusu yapıldı
Son Dakika: İspanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 10 bin 935'e yükseldi
Son Dakika: İspanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 10 bin 935'e yükseldi
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, koronavirüs yardım kolisi fiyatıyla ilgili tartışmalara cevap verdi: İlk koli prototipti
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, koronavirüs yardım kolisi fiyatıyla ilgili tartışmalara cevap verdi: İlk koli...
Son dakika: Bakan Varank: Koronavirüse yönelik desteklenen 14 projenin maliyeti 18 milyon lira
Son dakika: Bakan Varank: Koronavirüse yönelik desteklenen 14 projenin maliyeti 18 milyon lira
Birlikte yaşadığı kadını rehin alan emekli astsubay 'Koronavirüslüyüm' diyerek polise tükürdü
Birlikte yaşadığı kadını rehin alan emekli astsubay "Koronavirüslüyüm" diyerek polise tükürdü
Bilim Kurulu üyesi: Prof. Dr. Prof. Dr. Alpay Azap: Salgın Türkiye'de 11 Mayıs gibi zirveye çıkar
Bilim Kurulu üyesi: Prof. Dr. Prof. Dr. Alpay Azap: Salgın Türkiye'de 11 Mayıs gibi zirveye çıkar
Koronavirüs teşhisiyle hastaneye kaldırılanlar hastalığı nasıl yendiler? 3 vakanın anlattıkları tüyler ürpertti
Koronavirüs teşhisiyle hastaneye kaldırılanlar hastalığı nasıl yendiler? 3 vakanın anlattıkları tüyler ürpertti
İşçilere taahhütname imzalatıldı: Çalışırken koronavirüs kaparsam sorumluluk bana aittir
İşçilere taahhütname imzalatıldı: Çalışırken koronavirüs kaparsam sorumluluk bana aittir
Rusya'yı koronavirüs vakalarını saklamakla suçlayan sendika başkanı görevden alındı
Rusya'yı koronavirüs vakalarını saklamakla suçlayan sendika başkanı görevden alındı
Koronavirüs nedeniyle kapılar kapatılınca 40 bin yabancı çay işçisi gelemiyor! 100 milyon dolar Türkiye'ye kalacak
Koronavirüs nedeniyle kapılar kapatılınca 40 bin yabancı çay işçisi gelemiyor! 100 milyon dolar Türkiye'ye...
İstanbul'da koronavirüs sebebiyle özel araçlara trafik yasağı gündemde
İstanbul'da koronavirüs sebebiyle özel araçlara trafik yasağı gündemde
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Engin Altay Abdülhamit Gül Fahrettin Koca İçişleri Bakanı Zekeriya Birkan
Magazin Dilan Çıtak Acun Ilıcalı Haluk Levent Seren Serengil
Spor Ali Koç Basketbolcu Lionel Messi Rıza Çalımbay Malcolm Thomas
Daha Fazla Mart Milli Nisan Polis
Şu an buradasınız: Su deposuna yanık yağ karıştığını fark eden aza, mahalleliyi zehirlenmekten kurtarmış - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.4.2020 16:42:21. #1.14#
title