Su deposuna ulaşım için yol yapıldı

21.11.2019 11:59 | Son Güncelleme: 21.11.2019 12:04

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü ekiplerinin ilçelerde sürdürdüğü kış hazırlıkları devam ediyor. ASAT ekipleri bu kapsamda Akseki'nin Taşlıca Mahallesi'nde içme suyu deposuna ulaşımın daha kolay sağlanabilmesi için yol yaptı.



ASAT Genel Müdürlüğü zorlu coğrafyalarda, yağışa bağlı erozyon ve taşkın riski olan kırsal mahallelerde içme suyu depolarına ulaşım sağlanan güzergahlarda yol çalışmalarına ağırlık veriliyor. Akseki İlçesi Taşlıca (Murtiçi) Mahallesi'nde içme suyu deposunun yolu olmadığını dikkate alan ASAT ekipleri kışa hazırlık çalışmaları kapsamında bu bölgeyi programına dahil etti. İçme suyu deposuna ulaşımın daha kolay ve risksiz sağlanabilmesi için şube müdürlüğü imkanları ile yol yapıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA