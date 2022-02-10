Su deposu kulesinde 30 metrelik dev buz sarkıtı oluştu - Haberler
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Su deposu kulesinde 30 metrelik dev buz sarkıtı oluştu

İhlas Haber Ajansı, Uğur Ulu - Güncel
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Su deposu kulesinde 30 metrelik dev buz sarkıtı oluştu Soğuktan donan su deposu kulesi adeta gelinliğe dönüştü Muş'ta kar yağışının ardından etkili olan dondurucu soğuklar nedeniyle kullanılmayan eski su deposu kulesinde 30 metrelik dev buz sarkıtları oluştu.

MUŞ (İHA) - Su depo Su kulesinde 30 metrelik dev buz sarkıtı oluştu

Soğuktan donan su deposu kulesi adeta gelinliğe dönüştü

MUŞ - Muş'ta kar yağışının ardından etkili olan dondurucu soğuklar nedeniyle kullanılmayan eski su deposu kulesinde 30 metrelik dev buz sarkıtları oluştu.

Merkeze bağlı Sunay Mahallesi'nde bulunan bir su deposunda dev buz sarkıtları meydana geldi. Kullanımda olmayan su deposu tahliye borusundan akan suyun donmasıyla kule adeta gelinliğe dönüştü. Yaklaşık 30 metrelik buz sarkıtı, görenleri hayrete düşürüyor.

Mahalle sakinlerinden Osman Çağla, "Dondurucu soğuklardan dolayı Muş'umuzda kullanılmayan su kulesi buz tuttu. Buz kütlesi yaklaşık 30 metre var. Havalar çok soğuk. Eksi 20'leri bulan bir soğuk Muş'ta yaşanıyor şu an" dedi.

Su deposu kulesinde 30 metrelik dev buz sarkıtı oluştu

Su deposu kulesinde 30 metrelik dev buz sarkıtı oluştu

Su deposu kulesinde 30 metrelik dev buz sarkıtı oluştu

İhlas Haber Ajansı / Uğur Ulu - Güncel

kar, Muş, su, Güncel, Haberler

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