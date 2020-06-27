Su deposu altında ölüm olayı için bilirkişi atandı MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, arkadaşlarıyla buluşmak için gittiği restoranın bahçesinde otururken, yan taraftaki apart otelin çatısındaki su deposunun üzerine düşmesi sonucu hayatını kaybeden Batuhan Kaan Gül'ün (18) ölümündeki ihmalleri, mühendislerden oluşan bilirkişi heyeti araştıracak.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, arkadaşlarıyla buluşmak için gittiği restoranın bahçesinde otururken, yan taraftaki apart otelin çatısındaki su deposunun üzerine düşmesi sonucu hayatını kaybeden Batuhan Kaan Gül'ün (18) ölümündeki ihmalleri, mühendislerden oluşan bilirkişi heyeti araştıracak.

Olay, dün saat 17.30 sıralarında, Siteler Mahallesi'nde meydana geldi. Batuhan Kaan Gül ve 4 arkadaşı, bir restoranda buluşmak için sözleşti. Arkadaşlarından önce buluşma yerine gelen Batuhan Kaan Gül, restoranın bahçesindeki koltuğa oturdu. Arkadaşlarının geldiği sırada ise yandaki apart otelin çatısındaki su deposu, ahşap kalasların kırılması nedeniyle Gül'ün üzerine düştü. Alüminyum levhanın sağ kolunu dirseğinden kopardığı genç, gelen sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen olay yerinde hayatını kaybetti. Gül'ün cansız bedeni, yapılan incelemelerin ardından Marmaris Devlet Hastanesi morguna götürüldü.Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı, başlatılan soruşturma kapsamında mühendislerden oluşan bir bilirkişi heyeti oluşturdu. Bilirkişi heyetinin, hafta başı incelemelere başlayacağı ve 15 gün içinde hazırlayacağı raporu, savcılığa sunacakları öğrenildi.Restoranın bahçesinde güvenlik kamerası olmadığı, çevredeki kameraların görüş alanlarının ise olayın yaşandığı yeri kapsamadığı ortaya çıktı.

Emekli uzman çavuş olan baba Ökkeş Gül, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek, oğlunun ölümüne neden olanlardan şikayetçi oldu.

Kaynak: DHA