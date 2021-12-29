Su depolarının demir kapaklarını çalan 3 kişiden 1'i yakalandı

KAHRAMANKAZAN, ANKARA (DHA) - ANKARA'nın Kahramankazan ilçesinde, Ankara Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne (ASKİ) ait içme suyu depolarının üzerindeki demir kapakları çalan 3 şüpheliden 1'i, kaçarken jandarma tarafından gözaltına alındı.

Kahramankazan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Güvenç Mahallesi'nde devriye gezerken kamyondaki 3 kişiden şüphelendi. Kamyondan inen 3 kişi, kaçmaya başladı. Şüphelilerden Ziyattin S., kovalamaca sonucu jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüpheliler Kadir Ö. ve Cengiz Ş. ise bulunamadı.

Kamyonun kasasında yapılan incelemede çok sayıda demir kapak ve su vanası ele geçirildi. Şüphelierin ilçede ASKİ'ye ait su depolarının üzerindeki demir kapı ve kapakları söküp, çalmaya kalktıkları belirlendi. Kamyonda tespit edilen 35 adet kapı ve kapak, haber verilmesiyle gelen ASKİ görevlilerine teslim edildi. Olayda kullanılan kamyonun hurda alım satımı yapan firmadan emanet alındığı belirlendi. Gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edilirken, kaçan 2 kişiyi yakalama çalışmaları sürüyor.