SU DEPOLARIMIZI YENİLENİYORUZ

Bu kapsamda uzun yıllardır şehrimizin su ihtiyacını karşılayan ve artık eskiyerek içme suyu ihtiyacına cevap veremeyen Havuzbaşı mevkiinde ki su deposunu yıkarak yerine yeni ve modern nitelikli bir içme suyu deposu inşası için temel atıldı.