SU DEPOLARIMIZI YENİLENİYORUZ
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SU DEPOLARIMIZI YENİLENİYORUZ

SU DEPOLARIMIZI YENİLENİYORUZ
Habermetre - Haberler | Toplum

Bu kapsamda uzun yıllardır şehrimizin su ihtiyacını karşılayan ve artık eskiyerek içme suyu ihtiyacına cevap veremeyen Havuzbaşı mevkiinde ki su deposunu yıkarak yerine yeni ve modern nitelikli bir içme suyu deposu inşası için temel atıldı.

Bu kapsamda uzun yıllardır şehrimizin su ihtiyacını karşılayan ve artık eskiyerek içme suyu ihtiyacına cevap veremeyen Havuzbaşı mevkiinde ki su deposunu yıkarak yerine yeni ve modern nitelikli bir içme suyu deposu inşası için temel atıldı.

Kaynak: Habermetre

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