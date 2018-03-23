Su Depoları Ücretlerinin Abonelere Yansıtılması Uygulaması

Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, son günlerde kamuoyunda büyük tepki toplayan kentin çeşitli yerlerine 2013 yılında yapılan su depolarının ücretlerinin abonelere yansıtılmasına ilişkin, "Bu katkı payı yasal bir zorunluluktur, abartılacak bir işi yok" dedi.

Başkan Yağcı, Bilecik Belediyesi tarafından su abonelerine gönderilen tebliğde kenttin çeşitli yerlerine 2013 yılında yapılan su depolarının ücretlerinin yansıtılmasına ilişkin İHA muhabirine açıklama yaptı. Yağcı, Bilecik Belediyesi tarafından su abonelerinden alınacak olan katkı payının yasal olduğunu söyleyerek, "Bu olayla ilgili olarak katılım payları noktasında biz böyle bir sıkıntının olduğunu ve biz almak istemesek de Sayıştay tarafından incelemeye alındı.Gelecek zamanda çözüm bulamazsak bu ücreti almak zorunda kalacağımızı 2017 yılının 9'uncu ay meclis toplantısında ifade ettik. Kayıtlarda bunlar mevcut. Buna ilişkin de çalışmaları yaptık, ama maalesef bu konuda başka bir çözüm yolu bulamadık. Bu uygulama Bilecik'te bu zamana kadar olmadı, yapmama konusunda gayret gösterdik, ama diğer illerde bir çok ilde bu uygulama yapılan bu yatırımlara ilişkin katılım payları noktasında yapılıyor, yapılmaya da devam ediyor. Bunun abartılacak şey, yapılacak bir işi yok. 2013 yılında yaptığımız yatırımla ilgili olarak eğer bunu almak istesek 2013 var, 2014 var, 2015 var. Herhalde bu güne kadar bırakmayız. Ama bir zaruretten kaynaklanan hemşehrilerimize yazdığımız notta ne belirtiyorsak ondan kaynaklanan bir durum var. Bunları bizim saygıdeğer hemşehrilerimiz de anlayışla karşılayacağından eminiz" dedi.

"Sayıştay tarafından yapılan denetlemede bunların alınması gerektiği vurguladı"

Başkan Yağcı, alınacak bu ücretlerde hakaret durumuna varacak şekilde yorumlar yapılmasını kınadığını belirterek, "Bu yasal bir zorunluluk, yasalarla ilgili bir zorunluluk birileri farklı noktalara çekerek hakaret durumuna varacak şekilde yorumlar yapılmasını da kınıyorum. Şunu bile anlamıyorlar bu yorumları yapanlar eğer böyle bir yatırımda belediye gerçekten paraya ilişkin olarak yapsaydı niye 2018 yılına kadar beklesin ki. Yani 2014 yılında alınır ve buna ilişkin de bu parayı belediye yine kendi çalışmalarında kullanılırdı. Bu gönderdiğimiz şeylerin 2 yıl içersinde ödendiğini düşünürsek bu seçim döneminde birçoğu ödenmeyecek. Ama bu bir yasal zorunluluk. Sayıştay tarafından yapılan denetlemede bunların alınması gerektiğini vurguladıkları için buna ilişkin sorgu tutanağı düzenlendiği için biz de idare olarak hemşehrilerimize gönderme durumunda ve konumundayız. Bu Eskişehir'e de gitsinler benzer bir şekilde vardır. Mersin'e de gitsinler katılım payları vardır. Diğer şehirlere de Afyon'a da gitsinler Kütahya'ya da gitsinler bu alt yapı yatırım noktasında bunlar var. Hemşehrilerimizin bizim bu zamana kadar bunları yansıtmamamız sebebiyle teşekkür etmeleri lazım. Bu yasal zorunluluk olmasa Sayıştay'da denetime almasaydı biz yine hemşehrilerimizi bu külfetin altına sokmamayı düşünüyorduk. Ama Sayıştay bunu yaptığı için bu noktada bu anlamda biz de hemşehrilerimize bu ödeme emirlerini göndermek durumunda konumundayız. Kaldı ki bu alınan şeyler yine memleketin hizmetine sunulacak gelirleri olarak değerlendiriliyor. Onun için bunları farklı noktalara çekenleri ben bu anlamda işin dolu tarafını görmeyenleri bu noktada ben eleştiriyorum. Bu burada sorulacak soru değildi,ama ben açık yüreklilikle cevaplıyorum" dedi.

Öte yandan Bilecik merkezde bulunan 28 bin su abonesine, 100 TL ile 500 TL arasında çıkan ücretlendirme tebliğ yolu ile abonelere gönderildi. - BİLECİK