Su Depolanan Belediye Binasında, Enerji de Güneşten Sağlanıyor

MALATYA'da merkez Battalgazi İlçe Belediyesi'nin yeni hizmet binasında sulamada kullanılmak için kar ve yağmur suyu depolanıyor. Enerji ihtiyacını karşılamak amacıyla çatısına güneş enerji santrali kurulan binada, yıllık 327 bin 600 kilovat enerji üretilecek ve bu sayede de yıllık yaklaşık 840 ton karbondioksit salınımı önlenmiş olacak.

Sivas Caddesi'nde bulunan İnönü Stadyumu'nun yanındaki 45 dönümlük arazi üzerine kurulan Battalgazi Belediyesi hizmet binasının ısıtma ve soğutma sistemleri, merkezi otomasyonla kontrol ediliyor. Binada sulamada kullanılmak için kar ve yağmur suyu depolanırken, enerji ihtiyacını karşılamak için de çatıya güneş enerji santrali kuruldu. Binada, yıllık 327 bin 600 kilovat enerji üretilerek yine yıllık yaklaşık 840 ton karbondioksit salınımı önlenmiş olacak. Külliye görünümünde olan binada Selçuklu dönemine ait motifler de bulunuyor.

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, yeni binalarıyla belediyecilikte çığır açtıklarını, örnek belediyecilik uyguladıklarını ve Battalgazi'ye yakışır bir belediye binası yaptırdıklarını söyledi. Başkan Gürkan, şöyle dedi:

"Güneş panelleri güneş enerjisini elektrik enerjisine dönüştürerek binanın elektrik ihtiyacını karşılıyor. Ayrıca yağmur sularını toparlayıp, alttaki depoya aktarıp depodan da çimlerin, ağaçların sulanmasına deşarj eden bir sistem var. Bu da 'yeşil bina' hüviyeti olması nedeniyle böyle bir uygulama yapıldı. Diğer taraftan 'akıllı bina' dediğimiz ve sistem otomasyon şekilde merkezi sistemle her yerde, her şekilde kontrol edilebilecek bir sistem formatındadır. Bu anlamda Battalgazi binası gerçekten de kendi örneğinde tek ve ilktir. Yeşil olması, akıllı olması ve kendi güneş enerjisini üreten ve böyle 40- 45 dönümlük bir alanda yarın 200 dönüm bir yeşil alan kuşağıyla, bandıyla bütünleşecek, entegre olacak. Kendi örneğinde ilk ve tektir. Binalar aynı zamanda o yerin medeniyetini yansıtır. Belediye binaları çok önemlidir, kültür binaları merkezlerinin binaları çok önemlidir, tiyatro binaları çok önemlidir. O şehrin medeniyetini, kültürünü, hafızasını, belleğini ve kimliğini ihtiva eder." - Malatya