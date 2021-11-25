SÜ'de 'Uluslararası Öğrencilere Yönelik Bilgilendirme Toplantısı'

KONYA (Habermetre) - Selçuk Üniversitesi (SÜ) Uluslararası Göç ve Diaspora Uygulama ve Araştırma Merkezi, Konya İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Uluslararası Öğrencilere Yönelik Bilgilendirme Toplantısı"na ev sahipliği yaptı.

Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Emrullah Eken, Sultan Alparslan Kültür Merkezinde düzenlenen toplantıda kurumların, uluslararası öğrencilerin Türkiye ve üniversite yaşamına uyum sağlamaları konusunda çalışmalar gerçekleştirdiğini söyledi. Bu bağlamda Konya Valiliğinin de önemli adımlar attığını ifade eden Prof. Dr. Eken, "Birçok konuda olduğu gibi Konya Valiliği öncülüğünde bu konuda koordinasyon kuruldu. Bu koordinasyondan çıkan kararlar sizlerle paylaşılıyor. Toplantımızda Konya'nın imkanları, avantajları ve dezavantajları konusunda bilgilendirileceksiniz. Farklı faktörlere bağlı olarak ülkemize göç eden insanların da eğitim, sağlık ve sosyal imkanlara kavuşmaları; insan hakları noktasında bizimle eşit olmaları gerektiği inancıyla bu topraklarda yetiştik, büyüdük. Biz böyle bir medeniyetin bireyleriyiz. Anadolu toprakları bu şekilde bir bakış açısına sahip. Ülkemize ulvi amaçlarla geldiniz. Buradan aldığınız, edindiğiniz bilgileri, görgüleri, tecrübeleri, akademik birikimleri, mesleki donanımları Türkiye'de ya da kendi ülkenizde en iyi şekilde icra edeceğinize kuşkumuz yok. Konya ve ülkemizdeki tüm imkanlardan en üst seviyede faydalanabilmeniz için sürekli düşünüyor ve stratejiler geliştiriyoruz. Bu konuda uygulama ve araştırma merkezlerimize de sahibiz. Merkezlerimizde sürekli sizler için çalışmalar gerçekleştiriyoruz. " diye konuştu.

İl Göç İdaresi Müdürü Zeki Afşin Buzcu da son yıllarda uluslararası öğrenci sayısının önemli derecede artış gösterdiğini aktardı. Türkiye'nin yaklaşık 185 bin öğrenciye ev sahipliği yaptığını anlatan Buzcu, uluslararası öğrencilerin gönül elçisi olmanın yanında hem Türkiye hem de kendi ülkelerine değer katacağına inandığını kaydetti.

Konuşmaların ardından, Uyum ve İletişim Çalışma Grup Başkanı Saliha Ötügen ve İkamet Çalışma Grup Başkanı Müdahir Çelik, öğrencilere ikamet izni, uluslararası koruma ve geçici koruma statüleri, Türkiye'de sahip olunan hak ve yükümlülükler başta olmak üzere ilgili konularda sunum yaptı. Selçuk Üniversitesi Uluslararası Göç ve Diaspora Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Nacak'ın katılımıyla yapılan toplantı, soru - cevap bölümüyle sona erdi.

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