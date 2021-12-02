SU ÇULLUĞUNUN DANS EDER GİBİ HAREKETLERİ İLGİ GÖRDÜ

KIRKLARELİ (DHA) - KIRKLARELİ'nde, su çulluğunun beslenirken gövdesini ritmik olarak hareket ettirirken çekilen videosu sosyal medyada ilgi gördü.

2007 yılından bu yana Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü bünyesinde yaban hayatı görüntüleyen doğa ve yaban hayatı fotoğrafçısı İdris Ölmez'in kadrajına, göçmen kuşlarını gözlemek için gittiği Kırklareli'nde su çulluğu takıldı. Ölmez, dakikalarca gövdesini aşağı yukarı ritmik şekilde hareket ettiren su çulluğunu görüntüleyip, fotoğrafladı. Ölmez, ritmik hareketleri halay figürlerine benzetilen su çulluğunun videosunu, sosyal medya hesaplarından paylaştı. Sosyal medya kullanıcıları tarafından 'halaycı çulluk' benzetmesi yapılan su çulluğunun müzikle desteklenen videosu ilgi gördü.